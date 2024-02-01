Экс-разведчик США считает, что Украине грозит прорыв всей линии фронта

Скотт Риттер отметил, что российские военные становятся только сильнее

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. У Вооруженных сил Украины закончились резервы, и они не смогут противостоять прорыву Россией линии фронта. Такое мнение выразил во вторник бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, ранее служивший в разведке в Корпусе морской пехоты США.

"Первое, что требуется для проведения контратаки - это резервы. У них не осталось резервов: нет подготовленных солдат, нет оборудования", - сказал он. Риттер добавил, что украинских военнослужащих на линии фронта становится все меньше. Он считает, что в конечном итоге Россия прорвет фронт.

"Россияне становятся только сильнее, а украинцы - только слабее", - отметил эксперт.

Украинская армия с 4 июня 2023 года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов. А 19 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе так называемого контрнаступления потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек. 16 января президент России Владимир Путин заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ.