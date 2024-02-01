WSJ: концерны отказываются от контрактов с Пентагоном на разработку оружия

Руководители оборонных предприятий пытаются убедить инвесторов, что не будут "гоняться за проектами", в которых есть высокий риск перерасхода средств, пишет газета The Wall Street Journal

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Несколько американских военно-промышленных корпораций, таких как Northrop Grumman, Lockheed Martin и Raytheon Technologies (RTX), отказываются от некоторых контрактов с Пентагоном на разработку передовых систем вооружений для противодействия угрозам из-за рубежа, опасаясь убытков. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Согласно газете, недовольство в отрасли назревало несколько месяцев, но ситуация достигла пика, когда компания Northrop Grumman заявила о дополнительных расходах в $1,2 млрд на программу по созданию нового бомбардировщика B-21 Raider. Отмечается, что удорожание производства связано с инфляцией, а также с проблемами в цепочке поставок, которые были вызваны пандемией, и нехваткой рабочей силы.

Руководители оборонных концернов пытаются убедить инвесторов, что не будут "гоняться за проектами", в которых есть высокий риск перерасхода средств. Так, компания Northrop Grumman летом 2023 года отказалась от участия в программе по разработке новых реактивных истребителей, которые должны сменить F-22. Компания L3Harris Technologies также отказалась от нескольких контрактов.

Lockheed Martin и RTX- два крупнейших оборонных подрядчика США - понесли убытки от контрактов Пентагона по фиксированной цене, пишет WSJ.

Как сообщает газета, в Пентагоне заявили, что предпринимают шаги по смягчению условий контрактов, чтобы избежать подобных проблем в будущем, заявив о необходимости "учитывать непредвиденные экономические условия".