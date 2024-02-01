"Исламское сопротивление Ирака" утверждает, что атаковало израильский порт Хайфа

В заявлении движения указывается, что нападение было совершено "как продолжение поддержки населения сектора Газа"

КАИР, 1 февраля. /ТАСС/. Движение "Исламское сопротивление Ирака" выступило с утверждением, что его сторонники нанесли удар по порту израильского города Хайфа, расположенного на берегу Средиземного моря.

В заявлении радикального движения, которое приводит телеканал Al Hadath, отмечается, что отрядами сопротивления "1 февраля был атакован беспилотником порт Хайфа". Указывается, что нападение было совершено "как продолжение поддержки населения сектора Газа, в ответ на убийства [израильскими силами] гражданского населения". О результативности атаки движение не информировало.

"Исламское сопротивление Ирака" также подтвердило "продолжение атак по объектам противника".

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования в заявлении, распространенном в телеграм-канале, предупредили США, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку Соединенные Штаты продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.