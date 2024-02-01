В Алма-Ате открылся цифровой форум, в котором примут участие премьеры стран ЕАЭС

Ожидается, что мероприятия форума за три дня посетят более 30 тыс. человек

АЛМА-АТА, 1 февраля. /ТАСС/. Шестой международный форум Digital Almaty начал работу на территории Казахстанского центра делового сотрудничества "Атакент" в Алма-Ате. Об этом передает корреспондент ТАСС с места события.

В этом году мероприятие пройдет с 1 по 3 февраля под девизом "Индустрия X: цифровая эволюция будущего". Кульминацией форума станет пленарное заседание с участием глав правительств стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое состоится в пятницу. 2 февраля премьер-министры также проведут заседание Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах.

Digital Almaty 2024 объединит государственных деятелей стран Шанхайской организации сотрудничества и ЕАЭС, ведущих экспертов и предпринимателей для обмена опытом и идеями, направленными на формирование новой эры цифровой индустрии.

В рамках мероприятия также состоятся конкурс на лучший промышленный стартап, выставка крупнейших казахстанских недропользователей, технопарков и технологических компаний. В панельных дискуссиях примут участие более 200 спикеров из числа международных экспертов, лидеров отраслей, ведущих новаторов в сфере IT и бизнеса, которые поделятся успешными примерами применения новых технологий в реальном секторе экономики и инноваций.

Ожидается, что мероприятия форума за три дня посетят более 30 тыс. человек.