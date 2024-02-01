Парламент Казахстана принял закон о модернизации Киргизией пунктов пропуска в ЕАЭС

Киргизия ранее в соответствии с переходными положениями по ее присоединению к Евразийскому экономическому союзу взяла на себя обязательство обеспечить обустройство и материально-техническое оснащение всех пунктов пропуска на таможенной границе союза в течение двух лет

АСТАНА, 1 февраля. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана одобрил закон о ратификации протокола об условиях по применению Киргизией Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Документ касается продления срока модернизации Киргизией пунктов пропуска на таможенной границе союза. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

Протокол подписан 25 мая 2023 года в Москве. "Законом предлагается продлить до 108 месяцев срок выполнения обязательств Киргизской Республики по обеспечению обустройства и материально-техническому оснащению пунктов пропуска (мест перемещения товаров и транспортных средств) на таможенной границе Евразийского экономического союза", - говорится в заключении комитета по финансам и бюджету Сената.

Ранее Киргизия в соответствии с переходными положениями по ее присоединению к ЕАЭС взяла на себя обязательство обеспечить обустройство и материально-техническое оснащение всех пунктов пропуска на таможенной границе союза в течение 24 месяцев. При этом аналогичный протокол продлевался три раза. Однако Киргизия не уложилась в сроки. Поэтому срок модернизации пунктов пропуска предложено продлить до 12 августа 2024 года. В настоящее время 13 из 14 пунктов пропуска на границе Киргизии полностью модернизированы. Не завершена работа на одном пункте пропуска на киргизско-таджикской границе.

После принятия Сенатом закон о ратификации протокола об условиях по применению Киргизией Договора о ЕАЭС поступит на подпись президенту Казахстана.