Тайвань зафиксировал приближение 33 летательных аппаратов и 6 кораблей КНР

Армия острова в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями

ГОНКОНГ, 1 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 33 летательных аппаратов и 6 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства острова.

Как утверждается, 14 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу от него.

Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями, указывается в заявлении.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.