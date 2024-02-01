Центральное командование ВС США подтвердило уничтожение беспилотников хуситов в Йемене

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

По данным CENTCOM, БПЛА представляли угрозу торговым судам и военным кораблям Соединенных Штатов в регионе

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило уничтожение 10 беспилотников йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".

"1 февраля около 01:30 ночи по времени Саны силы Центрального командования нанесли удары по наземной станции управления и 10 дронам-камикадзе, принадлежащих поддерживаемым Ираном хуситам", - говорится в сообщении.

Командование утверждает, что станция и БПЛА представляли "непосредственную угрозу торговым судам и военным кораблям США в регионе", поэтому было принято решение уничтожить их.

Ранее об ударах американских вооруженных сил по беспилотным летательным аппаратам, которые готовились к запуску на западе Йемена, сообщил телеканал CBS.