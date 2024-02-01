1 февраля, 04:56

Токио продолжит разыскивать боевиков "Антияпонского вооруженного фронта Восточной Азии"

Директор главного полицейского управления Японии Ясухиро Цуюки отметил, что будут проведены экспертизы для подтверждения личности мужчины, заявившего перед смертью, что он один из членов группировки

ТОКИО, 1 февраля. /ТАСС/. Главное полицейское управление Японии намерено активно вести розыск скрывающихся боевиков из действовавшей в 1970-е годы террористической группировки "Антияпонский вооруженный фронт Восточной Азии", один из которых предположительно умер в начале нынешней недели. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио директор ведомства Ясухиро Цуюки.

"Мы продолжим розыск этих подозреваемых, планов отказываться от него не имеется", - сказал глава полицейского управления. Он также отметил, что будут проведены экспертизы для подтверждения личности мужчины, умершего 29 января в одной из больниц недалеко от Токио от рака желудка. Перед смертью он заявил, что его зовут Сатоси Кирисима, и попросил сообщить об этом полиции. Человек с таким именем находился в розыске с 1975 года по подозрению в причастности к террористической деятельности "Антияпонского вооруженного фронта Восточной Азии".

Эта группировка под лозунгами борьбы с империализмом и неоколониализмом организовала серию взрывов в штаб-квартирах ведущих японских компаний. Самым известным из них стал теракт в здании ведущей в стране корпорации тяжелого машиностроения Mitsubishi Heavy Industries в центре Токио в 1974 году. В результате взрыва бомбы там погибли восемь человек, около 380 получили ранения. Сатоси Кирисима скрылся в апреле 1975 года после организации взрыва в токийском институте, готовившем инвестиционные проекты в Южной Корее, тогда никто не пострадал.

Сразу после этого теракта полиция смогла арестовать восьмерых членов организации, включая ее руководство. Однако двое из них были освобождены и бежали за границу в обмен на заложников, захваченных за рубежом другой террористической группировкой "Японская красная армия". 

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