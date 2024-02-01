В ШОС заявили, что более 130 государств развивают программы ведения кибервойн

Замгенсека Шанхайской организации сотрудничества Григорий Логвинов отметил, что также "много неоднозначных вызовов таит в себе развитие искусственного интеллекта"

АЛМА-АТА, 1 февраля. /ТАСС/. Цифровое общество таит в себе множество вызовов и угроз, включая развитие государствами программ ведения кибернетических войн, а также использование современных технологий террористическими группировками. Об этом заявил на открывшемся в Алма-Ате цифровом форуме Digital Almaty 2024 заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов.

"На сегодня более 130 государств мира развивают программы ведения кибервойн. Передовые информационные технологии освоили международные наркобароны, незаконные торговцы оружием и современные работорговцы, вербовщики боевиков для террористических и сепаратистских формирований", - указал Логвинов. По его оценке, также "много неоднозначных вызовов таит в себе развитие искусственного интеллекта".

Замгенсека ШОС выразил надежду, что участники цифрового форума "выработают весомые предметные соображения на этот счет".

В этом году мероприятие проходит с 1 по 3 февраля под девизом "Индустрия Х: цифровая эволюция будущего". Кульминацией форума станет пленарное заседание с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое состоится в пятницу. 2 февраля премьер-министры также проведут заседание Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах. Digital Almaty 2024 объединит государственных деятелей стран ШОС и ЕАЭС, ведущих экспертов и предпринимателей для обмена опытом и идеями, направленными на формирование новой эры цифровой индустрии.