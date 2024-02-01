Парламент Казахстана принял закон о запрете мобильных телефонов во время уроков в школах

Этот закон также вводит нормы по урегулированию института наставничества

АСТАНА, 1 февраля. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана одобрил закон о поправках в законодательство по вопросам образования и наставничества, в нем предлагается ввести запрет на использование мобильных телефонов во время уроков в школах. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

"Законом предусмотрено утверждение правил использования абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования, зачисление в первый класс без тестирования, обеспечение единой очередности по предоставлению мест в детские сады, принятие мер по недопущению распространения в организациях образования информации, пропагандирующей насилие, побуждающей к суициду, религиозного характера", - говорится в заключении комитета по социально-культурному развитию и науке Сената.

Как пояснил депутат Сената Талгат Жунусов, предлагается законодательно запретить ученикам использовать мобильные телефоны во время занятий за исключением случаев, когда это требуется по краткосрочному учебному плану. Он отметил, что такая практика уже существует в ряде стран, чтобы ученики не отвлекались во время уроков.

Закон также вводит нормы по урегулированию института наставничества. Он предусматривает, что совершеннолетние граждане Казахстана на безвозмездной основе вправе быть наставниками над детьми-сиротами, проживающими в детских домах. Наставник будет оказывать индивидуальную поддержку и помощь в подготовке к самостоятельной жизни. Кроме того, закон предусматривает ответственность местных администраций за материально-техническое состояние школ, детских садов и других объектов образования в регионах.

После принятия Сенатом поправки в законодательство по вопросам образования и наставничества поступят на подпись президенту Казахстана.