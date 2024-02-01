Литва зафиксировала рекордно длительный период отсутствия на границе нелегалов

Это период относительного спокойствия с лета 2021 года, сообщила Служба охраны государственной границы при МВД балтийской республики

ВИЛЬНЮС, 1 февраля. /ТАСС/. Попытки перехода нелегальными мигрантами границы Литвы не были зафиксированы в течение двух недель, то есть с 15 января, что является рекордным по продолжительности периодом без нарушений с начала миграционного кризиса. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы при МВД балтийской республики.

"С 15 января не зафиксировано ни одной попытки незаконного пересечения границы нелегальными мигрантами с территории Белоруссии, что является рекордным периодом относительного спокойствия с лета 2021 года, когда через границу массово хлынули нелегалы из стран Азии и Африки", - говорится в сообщении.

Приблизительно такой же длительный период спокойствия на границе в 2023 году был лишь один раз. Тогда присутствие мигрантов на границе не было зафиксировано с 18 февраля по 1 марта, то есть в течение 12 суток подряд.

С августа 2021 года на фоне миграционного кризиса, отмеченного массовыми попытками мигрантов из стран Азии и Африки проникнуть через Белоруссию в Литву, Вильнюс принял решение вытеснять нелегалов обратно в Белоруссию. За прошедшее время с границы балтийской республики было вытеснено почти 22 тыс. человек.