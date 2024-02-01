CNN: Залужного уволят с поста главкома ВСУ на этой неделе

По данным телеканала, в качестве возможных преемников называются начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, до конца текущей недели подпишет указ об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как отмечают источники, главком ВСУ был вызван в офис президента Украины 29 января, где глава государства объявил о его грядущем увольнении. Зеленский предложил главкому ВСУ занять другой пост, но тот отказался.

Согласно источникам CNN, в качестве возможных преемников Залужного называются начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Глава военной разведки сказал, что в условиях боевых действий не будет общаться с журналистами по такому вопросу, сославшись на то, что "все стороны используют все доступные средства, в том числе ведут информационную войну". Офис Сырского не ответил на соответствующий запрос телеканала.

Ситуация вокруг Залужного

В понедельник бывший депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. По его данным, в этой связи офис президента получил возмущенные звонки от иностранных партнеров. Со своей стороны депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.

Однако спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор. В среду американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в Киеве сообщила, что Залужный пока сохранит свой пост, однако решение о его отставке уже принято.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что к новостям о Залужном есть много вопросов, однако очевидно, что у киевского режима "все неладно". А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг темы увольнения главкома ВСУ отражает агонию и распад государственности Украины.