Bloomberg: быстрый прорыв на переговорах об освобождении заложников в Газе маловероятен

По данным агентства, консультации между сторонами все еще находятся "на ранней стадии"

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Многосторонние переговоры об освобождении заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, продолжаются, но прорыва в ближайшие дни ожидать не стоит. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, консультации между сторонами все еще находятся "на ранней стадии" и "серьезного прорыва в ближайшие дни ожидать не стоит". В то же время диалог "имеет хорошие шансы на успех и может привести к долгосрочному прекращению огня" в палестинском анклаве.

Как сообщила 29 января телекомпания NBC, участники переговоров из Египта, Израиля, Катара и США договорились об основополагающих условиях новой сделки по заложникам. По сведениям источников, она предусматривает поэтапное освобождение захваченных американцев и израильтян, в первую очередь женщин и детей, которое будет сопровождаться паузами в боевых действиях и поставками гуманитарной помощи в анклав наряду с обменом на палестинских заключенных.

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, находящееся на стадии разработки предложение по освобождению заложников дает надежду на будущий обмен.