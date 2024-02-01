Премьер Бельгии заявил, что €50 млрд от ЕС для Украины пойдут на оружие и выплаты учителям

Александер Де Кроо отметил, что саммит Евросоюза должен обеспечить компромисс всех 27 стран-членов в деле обеспечения долгосрочной бюджетной помощи Украине при соблюдении прозрачности расходования средств

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Саммит Евросоюза должен обеспечить компромисс всех 27 стран-членов в деле обеспечения долгосрочной бюджетной помощи Украине на сумму €50 млрд при соблюдении прозрачности расходования средств, которые пойдут на оружие и зарплаты учителям. Об этом заявил премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Бельгии Александер Де Кроо по прибытии на экстренную встречу на высшем уровне.

"Сегодня экстренный саммит, и на нем мы обсуждаем вопрос, как мы поддержим Украину. Как Украина будет покупать оружие, в котором она нуждается, и как она будет выдавать зарплаты своим учителям. Поэтому компромисс 27 стран ЕС имеет ключевое значение. На прошлом саммите [в декабре] было согласие 26 стран, сейчас очень важен компромисс всех 27", - сказал глава правительства, выразив надежду, что его венгерский коллега Виктор Орбан теперь поддержит это предложение.

"Есть законные вопросы о транспарентности, о том, чтобы деньги расходовались целевым образом, но это общие вопросы при распределении денег ЕС, требования, которые должны быть выполнены", - отметил он.