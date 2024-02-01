AFP: до 1 тыс. тракторов прибыли на манифестацию на фоне саммита ЕС о помощи Украине

По словам корреспондента ТАСС, европейский квартал, где проходит встреча, полностью контролируется полицией

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Около 1 тыс. тракторов европейских аграриев прибыли на акции протеста в Брюссель к экстренному саммиту Евросоюза по выделению программы помощи Украине в €50 млрд на четыре года, сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на полицию.

Европейский квартал Брюсселя, где проходит саммит, полностью контролируется полицией, передает корреспондент ТАСС. Доступ для журналистов и участников саммита в Евроквартал есть, он организованный, хотя и требует прохода через большее число полицейских кордонов, чем обычно.

Колонны тракторов начали прибывать в Брюссель практически со всех направлений еще 31 января. Полиция сопровождала колонны, не препятствуя их движению. Фермеры не пытались блокировать улицы, продвигаясь к центру города, где должна пройти их манифестация.

В настоящее время движение в Брюсселе и вокруг столицы затруднено, служба мониторинга дорожной ситуации в Бельгии отмечает значительные пробки, однако ни о каком "блокировании Брюсселя" в день саммита речи не идет.