МИД КНР опроверг данные ФБР о планируемых хакерских атаках в случае конфликта

Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь отметил, что США ведут себя "крайне безответственно, не разбираясь, где добро, а где зло"

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Китай не занимается хакерскими атаками и выступает решительно против соответствующих обвинений Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Американская сторона, не имея действенных доказательств, делает поспешные выводы, безосновательно обвиняет Китай и клевещет на него. <…> КНР выступает решительно против подобных действий", - сообщил он на брифинге, комментируя недавнее заявление директора ФБР Кристофера Рея о том, что Пекин якобы планировал кибератаки в случае конфликта.

Как уточнил официальный представитель, обвиняя Китай в хакерстве, США ведут себя "крайне безответственно, не разбираясь, где добро, а где зло". Он отметил, что Соединенные Штаты сами выступают в качестве "инициатора и организатора кибератак".

Ван Вэньбинь добавил, что Киберкомандование ВС США "открыто перечислило критически важные объекты инфраструктуры других стран в качестве законных целей для сетевых атак". По его словам, компетентные учреждения КНР публикуют отчеты, в которых "разоблачают многолетние кибератаки правительства США на критически важную инфраструктуру Китая".

"КНР решительно против кибератак в любой форме и борется с ними в соответствии с законом, - подытожил Ван Вэньбинь. - Мы настаиваем, чтобы американская сторона прекратила заниматься подслушиванием и предпринимать кибератаки по всему миру, чтобы она перестала использовать проблемы в области сетевой безопасности для дискредитации других стран".

Как заявил ранее Рей, китайские хакеры "нацеливаются на жизненно важную инфраструктуру" в США, включая "водоочистные сооружения, электрические сети, нефте- и газопроводы, транспортные системы". По его словам, раскрыта операция, в ходе которой злоумышленники из КНР якобы пытались внедриться в компьютерные системы Соединенных Штатов для подготовки возможного вывода из строя важнейшей инфраструктуры в случае конфликта.