Премьер Бельгии пообещал обсудить на саммите ЕС требования фермеров

Александер Де Кроо отметил необходимость обеспечить дальнейшее участие фермеров в "климатическом переходе" сообщества

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Участники экстренного саммита Евросоюза должны рассмотреть требования протестующих фермеров и обеспечить их дальнейшее участие в "климатическом переходе" сообщества. Об этом заявил премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Бельгии Александер Де Кроо по прибытии на встречу на высшем уровне.

"Вы видите, что в Брюсселе проходят крупные акции протеста фермеров. Мы должны обсудить эти вопросы на саммите. Их озабоченности частично обоснованы. Климатический переход - это ключевая задача ЕС. Аграрии приложили огромные усилия, чтобы адаптироваться к этому, и нам нужно, чтобы они оставались нашими партнерами по дискуссии об этом", - сказал глава правительства.