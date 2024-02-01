СМИ: задержка с подписанием указа об отставке Залужного связана с поиском преемника

По данным агентства РБК-Украина, перестановки могут затянуться даже на несколько недель, что позволит офису президента Украины смягчить реакцию на уход популярного генерала со своего поста как внутри страны, так и в западных столицах

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного может быть вопросом "считаных часов", но пока задерживается из-за сложностей с поиском преемника. Об этом пишет агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в офисе президента страны.

Основными кандидатами на пост главнокомандующего ВСУ остаются руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. РБК-Украина опровергает слухи о том, что они уже якобы окончательно отказались от такого предложения. По словам источников агентства, оба не исключают, что могут согласиться занять пост, но осторожно относятся к этой идее из-за повышенной ответственности, которую им придется нести.

Как отмечает один из собеседников РБК-Украина, из-за сложностей с поиском преемника Залужного перестановки могут затянуться даже на несколько недель, что позволит офису президента Украины также смягчить реакцию на уход популярного генерала со своего поста как внутри страны, так и в западных столицах.

Агентство, кроме того, отмечает, что отказ Залужного самостоятельно написать заявление об уходе в понедельник может негативно сказаться на его дальнейшей карьере, поскольку в случае отставки указом президента ему не будет предложено каких-либо иных постов. В то же время, указывает РБК-Украина, источники не опасаются резкого обострения политической ситуации в стране из-за отставки генерала. По словам источников агентства в окружении президента Украины Владимира Зеленского, Залужного в последнее время активно поддерживает бывший президент страны Петр Порошенко, имеющий высокий антирейтинг. Если генерал попробует устроить "майдан", приводятся слова одного из этих источников, к нему присоединится и Порошенко, что оттолкнет людей.

РБК-Украина также отмечает, что, хотя противоречия между Залужным и Зеленским назревали еще с весны 2022 года, решающим фактором стал провал летнего "контрнаступления" в 2023 году, основным архитектором которого был Залужный. Именно он обещал "прорыв" российской обороны, который так и не произошел.

Ситуация вокруг Залужного

В понедельник бывший депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. По данным экс-депутата, в этой связи офис президента получил возмущенные звонки от иностранных партнеров. Со своей стороны депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров информировал, что Зеленский не увольнял Залужного. Однако спекуляции в украинских СМИ и соцсетях насчет судьбы Залужного продолжаются до сих пор.

Американская газета The Washington Post в среду сообщила, что Зеленский уже принял решение об отставке Залужного, хотя объявление о нем может быть отложено на какое-то время. Позднее американский телеканал CNN уточнил, что указ об отставке главкома будет подписан уже до конца текущей недели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что к новостям о Залужном есть много вопросов, однако очевидно, что у киевского режима "все неладно". А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг темы увольнения главкома ВСУ отражает агонию и распад государственности Украины.