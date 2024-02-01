Премьер Польши заявил об усталости ЕС от позиции Орбана по помощи Украине

По словам Дональда Туска, в вопросе помощи Киеву "есть только черное и белое"

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Евросоюз устал не от помощи Украине, а от позиции премьера Венгрии Виктора Орбана по блокированию выделения средств для Киева. С таким утверждением выступил премьер Польши Дональд Туск по прибытии на экстренный саммит ЕС в Брюсселе.

"Нет усталости от Украины. Есть усталость от Орбана", - сказал Туск журналистам. Польский премьер подчеркнул, что Венгрия должна окончательно определиться со своей позицией - поддерживает она Киев или же Москву в конфликте. В вопросе помощи Украине, по мнению Туска, "есть только черное и белое".

Премьер Польши также заявил, что у сообщества отсутствует план Б на случай применения вето Орбаном при голосовании по выделению Украине €50 млрд. Тем не менее, выразил надежду глава польского правительства, у лидеров ЕС найдутся сильные аргументы для того, чтобы убедить Орбана изменить позицию.

На последнем саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года премьер Венгрии заблокировал поправки к бюджету сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Вместо этого он предложил предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств.

30 января в интервью французскому журналу Le Point Орбан подтвердил, что Венгрия представила ЕС компромиссное предложение, предусматривающее выделение средств Украине при условии ежегодного переутверждения этого решения.