1 февраля, 09:05,
обновлено 1 февраля, 09:33
Военная операция на Украине

Боррель заявил, что Венгрия не блокирует увеличение поставок оружия Украине

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
© Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP

Глава внешнеполитической службы Евросоюза отметил, что Будапешт не планирует участвовать в увеличении поставок оружия Киеву

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Венгрия не блокирует увеличение поставок оружия Украине по линии Европейского фонда мира, хотя и не намерена в них участвовать. С таким утверждением выступил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на экстренный саммит сообщества, посвященный украинскому кризису.

"Я объясняю. Одно дело - не участвовать, другое дело - блокировать. Венгрия не хочет участвовать, но она не блокирует", - сказал Боррель, комментируя позицию Будапешта в отношении планов Брюсселя увеличить размер фонда и масштабы поставок оружия по его линии. "На данный момент никто не выступает против этого", - утверждал Боррель.

Он призвал лидеров ЕС одобрить увеличение Европейского фонда мира на новые €5 млрд, пригрозив, что, "если они этого не сделают, они заплатят более высокую цену". "Я проинформирую лидеров о ситуации на поле боя. Мое предложение - увеличить поставки оружия Украине, создав дополнительный фонд поддержки Украины (объемом в €5 млрд- прим. ТАСС) внутри Европейского фонда мира. Я буду убеждать их достичь соглашения как можно быстрее", - сказал он.

"Мы работаем над увеличением поставляемых боеприпасов, но этого недостаточно, необходимо сделать больше", - сказал Боррель.

В среду по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС в Брюсселе Боррель заявил, что ЕС уже поставил Киеву 330 тыс. снарядов и ракет и к марту рассчитывает поставить еще около 200 тыс. Таким образом, вместо обещанного Киеву 1 млн снарядов в период с 1 марта 2023 года по 1 марта 2024 года ЕС реально сможет направить примерно половину этого количества. 

Теги:
БельгияУкраинаБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине