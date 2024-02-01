Казахстан предложил создать в рамках ШОС объединенную группировку спутников

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин отметил, что в организацию входят "как минимум три державы, которые имеют безупречные космические программы"

АЛМА-АТА, 1 февраля. /ТАСС/. Казахстан предлагает создать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) объединенную группировку спутников для зондирования Земли. Об этом заявил на открывшемся в Алма-Ате цифровом форуме Digital Almaty 2024 министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин.

"Можно иметь совместную объединенную группировку спутников дистанционного зондирования Земли", - сказал он, пояснив, что в ШОС входят "как минимум три державы, которые имеют безупречные космические программы".