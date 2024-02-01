В Белоруссии заявили, что новая Военная доктрина не говорит о механизмах применения ТЯО

Начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных сил республики полковник Артем Буторин отметил, что проект документа сохранил свою миролюбивую направленность

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Проект новой Военной доктрины Белоруссии не содержит положений о механизмах и способах применения размещенного в стране тактического ядерного оружия. Об этом заявил начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных сил республики полковник Артем Буторин.

"Что касается ядерного оружия, то военная доктрина не говорит о механизмах, способах, формах и тактических приемах применения этого оружия. Мы в доктрине декларируем политические моменты, что ядерное оружие является средством стратегического сдерживания от развязывания агрессии против нашего государства", - приводит его слова пресс-служба белорусского Минобороны.

Полковник подчеркнул, что доктрина сохранила свою миролюбивую направленность, однако при этом в ней декларируется "готовность отстаивать национальные интересы всеми силами и средствами, которые есть в распоряжении государства".

Совет безопасности Белоруссии постановлением от 6 марта 2023 года в связи с изменением военно-стратегической обстановки поручил Минобороны страны начать разработку новой военной доктрины. Проект документа будет вынесен на утверждение Всебелорусского народного собрания, ближайшее заседание которого должно состояться в конце апреля. Действующая доктрина была утверждена в июле 2016 года.

Президент России Владимир Путин 25 марта 2023 года объявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они могли нести специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 16 июня Путин отметил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца 2023 года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 июня прошлого года заявил, что значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов уже находится в республике.