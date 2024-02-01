СМИ: израильские власти освободили более 100 ранее задержанных палестинцев

По информации "Аль-Кахира аль-Ихбария", в их числе были четыре женщины

КАИР, 1 февраля. /ТАСС/. Израильские власти отпустили на свободу более 100 ранее задержанных палестинцев, в том числе 4 женщин. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его информации, Израиль "освободил 114 человек, в том числе 4 женщин-заключенных". Указывается, что все эти палестинцы были освобождены через контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом", расположенный на границе еврейского государства с сектором Газа.

Телеканал не уточняет, были ли указанные лица освобождены в рамках каких-либо предварительных договоренностей между сторонами нынешнего конфликта в палестинском анклаве.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в секторе.