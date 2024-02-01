Вице-спикер парламента Словакии провел дружескую встречу с послом России

Андрей Данко отметил, что отношения между странами должны поддерживаться даже тогда, когда это кому-то не нравится

БРАТИСЛАВА, 1 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко провел дружескую встречу с послом РФ в республике Игорем Братчиковым.

"Спасибо за дружеское посещение [и прошедшую встречу] российскому послу Игорю Братчикову. Отношения [между Словакией и РФ] должны поддерживаться даже тогда, когда это кому-то не нравится", - написал Данко на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мы никогда не знаем, когда нам, небольшому государству, что-то может потребоваться", - подчеркнул он.

Братчиков, как проинформировало в свою очередь посольство РФ, обсудил с Данко состояние и перспективы развития отношений между российским и словацким народами, которые имеют глубокие исторические корни. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил 27 января, что начнет осуществлять шаги по упорядочиванию отношений с РФ.