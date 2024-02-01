AP: "Хезболлах" не прекратит огонь по Израилю, пока не будет перемирия в Газе

По информации агентства, шиитская организация отказалась от предложения США отодвинуть свои силы от границы на несколько километров

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Шиитская организация "Хезболлах" не согласится на прекращение огня на границе Ливана и Израиля до объявления перемирия в секторе Газа. Об этом сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Ливане.

Собеседники агентства также отметили, что "Хезболлах" отказалась от предложения США отодвинуть свои силы от границы на несколько километров.

Официальный представитель Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) Андреа Тененти заверил AP, что ни одна из сторон не хочет вооруженного столкновения. Тем не менее он считает, что "просчет может привести к более широкому конфликту, который будет очень трудно контролировать".

По оценке агентства, риск полномасштабного вооруженного столкновения между Израилем и "Хезболлах" может быть неизбежным следствием конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла ранее предупредил, что если полномасштабные военные действия против организации начнет Израиль, то сражаться ее бойцы будут "без каких-либо ограничений".

По данным ливанского портала Naharnet, с 8 октября 2023 года из Ливана в сторону Израиля было выпущено свыше 2 тыс. ракет и 350 беспилотников-камикадзе. В результате погибли 12 военнослужащих и 7 поселенцев, ранены 170. На юге Ливана жертвами израильских атак с начала военной эскалации стали 39 мирных жителей. Формирования "Хезболлах" в ходе пограничных операций потеряли 173 бойцов.