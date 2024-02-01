Рим готовится направить корабль и самолеты в составе миссии ЕС в Красном море

В миссии Aspides предполагается участие одного корабля на протяжении 12 месяцев

РИМ, 1 февраля. /ТАСС/. Италия намерена поставить для новой европейской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Красном море военный корабль и самолеты. Как сообщил на слушаниях в комиссиях по обороне обеих палат парламента министр обороны Италии Гуидо Крозетто, в миссии Aspides ("Щиты") предполагается участие одного корабля на протяжении 12 месяцев.

"Мы также оцениваем направление самолетов для наблюдения и сбора данных", - приводит его слова агентство ANSA. Он также сообщил, что генштаб миссии, вероятно, разместится в Греции (Лариса). Крозетто уточнил, что для военной миссии потребуется дополнительное финансирование. При этом он не уточнил, в каком объеме. Кроме того, одобрение этой миссии должно пройти в парламенте. "Атаки хуситов в Красном море подрывают нашу экономику, поскольку ведут к сокращению на 38% проходимости судов в зоне, а также увеличению сроков транспортировки на 10-12 дней и риску маргинализации средиземноморских портов", - добавил министр.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы предупредили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

Ранее итальянская сторона не исключала, что ей поручат командование новой миссией. Также уточнялось, что при наличии военного арсенала она будет носить исключительно "оборонительный характер", отражая атаки хуситов, но не атакуя территорию Йемена. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни также заверял, что она не направленв против Ирана.