Премьер Польши заявил, что ЕС не пойдет на уступки Венгрии ради согласия на помощь Киеву

Дональд Туск отметил, что "никто не будет платить Виктору Орбану за то, что он согласился на соблюдение наших правил"

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза не будут поддаваться на "политический шантаж" премьера Венгрии Виктора Орбана, который якобы пытается извлечь финансовую выгоду для своей страны в обмен на поддержку решений сообщества по помощи Украине. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск по прибытии на внеочередной саммит ЕС в Брюсселе.

"Ни один из европейских политиков не пойдет ни на какой причудливый компромисс. Никто не будет платить Виктору Орбану за то, что он любезно согласится на соблюдение наших правил, этого "игра" абсолютно не предусматривает", - ответил Туск на вопрос журналистов, пойдет ли сообщество на выделение Будапешту замороженных средств из фондов ЕС для смягчения позиции Венгрии по Украине. Кроме того, "существует мнение" о том, что Орбан приезжает в Брюссель для того, чтобы "выторговать для себя уступки", используя "политический шантаж", добавил польский премьер.

13 декабря 2023 года, за день до саммита ЕС, Еврокомиссия объявила о разблокировании €10,2 млрд для Венгрии, которые удерживались из-за претензий к Будапешту по проблемам "верховенства права и борьбы с коррупцией". После этого Орбан и представитель Еврокомиссии Эрик Мамер независимо друг от друга, но практически синхронно заявили, что высвобождение этих денег для Будапешта не имеет отношения к обсуждению связанных с Украиной тем на предстоящем саммите ЕС.