Высшая судебная палата Молдавии отклонила иск концессионера аэропорта Кишинева

Решение суда окончательное

КИШИНЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Высшая судебная палата Молдавии (ВСП) вынесла окончательное решение по иску бывшего концессионера Кишиневского аэропорта Avia Invest против правительства.

Судьи отклонили требование адвоката компании отменить расторжение концессионного договора на активы, находящиеся в управлении Кишиневского аэропорта, и относящийся к нему земельный участок. Решение суда окончательное, сообщило со ссылкой на ВСП молдавское издание NewsMaker.

Правительство Молдавии в 2019 году оспорило договор о концессии аэропорта, аннулировав несколько прежних решений правительств во главе с Владимиром Филатом и Юрием Лянкэ, которые в 2012-2013 годах содействовали его сдаче в концессию компании Avia Invest сроком на 49 лет. Арендатор обязался инвестировать в развитие комплекса порядка €245 млн, увеличивать объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 млн человек в год, а также выплачивать роялти государству в размере 1% доходов. Следствие, возбужденное по инициативе властей, считает, что государству был нанесен ущерб.

В Avia Invest решение властей назвали незаконным и заявили, что оспорят его в суде, в том числе в международном. Они намерены требовать возврата более €90 млн, вложенных в модернизацию воздушной гавани.