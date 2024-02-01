Словения не располагает достаточными запасами вооружения для отправки на Украину

Словенский премьер Роберт Голоб заявил, что его страна поддерживает инициативы относительно средств для обороны, в то время как наступательное вооружение уже какое-то время отсутствует

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Словения не располагает достаточными запасами наступательного вооружения для отправки на Украину в качестве военной помощи. Об этом сообщил словенский премьер Роберт Голоб по прибытии на внеочередной саммит Евросоюза в Брюсселе.

"Словения больше не располагает запасами (вооружения), которыми могла бы поделиться. Разумеется, мы поддерживаем инициативы относительно средств для обороны, в то время как наступательное вооружение у нас уже какое-то время отсутствует", - ответил Голоб на вопрос журналистов о возможности отправки оружия в качестве военной помощи Украине.

31 января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе заявил о том, что Евросоюз надеется предоставить Украине военную помощь минимум на €21 млрд в 2024 году. По словам Борреля, с начала спецоперации России на Украине Евросоюз и все страны-члены передали Киеву военную помощь на €28 млрд.