Баку рассмотрит вопрос участия в Совете Европы и ЕСПЧ при отсутствии прав в ПАСЕ

БАКУ, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил пересмотреть вопрос участия Азербайджана в Совете Европы и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), если права азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не будут восстановлены.

"Права азербайджанской делегации должны быть восстановлены. Если права азербайджанской делегации не будут восстановлены, то и с азербайджанской стороны будет пересмотрен вопрос участия в Совете Европы и Европейском суде по правам человека", - сказал Алиев, принимая генсека Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.