ВМС Британии сообщили об атаке неизвестных на судно к западу от йеменского порта Ходейда

Центр координации морских торговых перевозок классифицирует инцидент как нападение

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о новом нападении на судно у побережья Йемена. По его информации, инцидент произошел в районе йеменского порта Ходейда.

"UKMTO получил сообщение об инциденте, произошедшем в 57 морских милях к западу от Ходейды. Власти выясняют обстоятельства случившегося", - говорится в заявлении.

UKMTO классифицирует инцидент как нападение, уточняя, что информация о нем получена от капитана судна. Подробности пока не приводятся.