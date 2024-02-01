Украина рассчитывает, что средства от ЕС начнут поступать уже в марте

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что Киев ждет хороших новостей не только из Брюсселя, но и из США

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Киев рассчитывает, что средства по долгосрочной программе помощи от ЕС начнут поступать уже в марте. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Мы ожидаем эти деньги, ожидаем, что они придут достаточно быстро. Мы получаем сигналы, что если сегодня будет принято решение (страны ЕС 1 февраля утвердили выделение Украине помощи - прим. ТАСС), то мы получим первые деньги в марте", - сказал Марченко в интервью агентству Bloomberg.

Он добавил, что Киев ждет хороших новостей не только из Брюсселя, где сегодня обсуждался вопрос выделения Киеву помощи, но и из США. "Я предпочитаю не думать о плане Б, потому что план Б - это совсем другая реальность. Я бы хотел сделать все возможное, чтобы избежать плана Б и убедить наших партнеров продолжать помощь Украине", - отметил он.

Марченко признал, что без западной помощи Украину ждет экономический кризис и гиперинфляция. "Последствия будут очень страшные. Мы столкнемся с сильной инфляцией, истощим все резервы Нацбанка, будет экономический кризис. <...> Мы попробуем смягчить последствия, но мы не сможем выжить без помощи партнеров", - сказал он.

В Брюсселе сегодня проходит экстренная встреча на высшем уровне, на которой лидеры стран ЕС утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи в €50 млрд на ближайшие четыре года. При этом решение о помощи Вашингтона пока блокируется Конгрессом. На 2024 год на Украине запланирован дефицит бюджета $43,9 млрд. Большую его часть власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников.