Казахстан предложил создать в рамках ШОС альянс технопарков и стартап-хабов

По мнению министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдата Мусина, страны организации "имеют большой потенциал для коллаборации стартапов между собой"

АЛМА-АТА, 1 февраля. /ТАСС/. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин предложил создать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) альянс технопарков и стартап-хабов.

"Надо сделать так, чтобы IT-хабы между собой взаимодействовали, чтобы любой стартапер из любой нашей страны, приезжая в другую страну [организации], имел бы своего рода посольство, доступ к коворкинг-площадке, цифровым ресурсам, мог быть присоединиться к сообществу той страны, куда он приезжает", - заявил Мусин, выступая на открывшемся в Алма-Ате цифровом форуме Digital Almaty 2024.

По его словам, страны ШОС "имеют большой потенциал для коллаборации стартапов между собой".

Глава ведомства предложил создать в ШОС "серверную долину", а также развивать каналы связи, чтобы "усовершенствовать передачу информации". Как напомнил глава Минцифры, недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия - Казахстан - Иран. "Мы уже переговорили с коллегами из Российской Федерации и сегодня будем разговаривать с коллегами из Ирана", - сообщил Мусин.

В этом году цифровой форум проходит с 1 по 3 февраля под девизом "Индустрия Х: цифровая эволюция будущего". В четверг в его рамках прошел Цифровой форум ШОС.

Кульминацией форума станет пленарное заседание с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза, которое состоится в пятницу. 2 февраля премьер-министры также проведут заседание Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах.