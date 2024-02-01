Подавляющее большинство жителей Молдавии не поддерживает однополые браки

По данным агентства iData, против подобной инициативы выступили 85% респондентов, поддержали ее 7,8% опрошенных

КИШИНЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Подавляющее большинство жителей Молдавии выступает против признания однополых браков, свидетельствуют данные опроса, проведенного в декабре маркетинговым агентством iData.

"Против подобной инициативы выступили 85% респондентов, поддержали ее 7,8% опрошенных. Еще 7,2% участников опроса не смогли определиться", - говорится в представленном социологами исследовании. Оно проводилось с 26 по 30 января в 383 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1011 респондентов. Погрешность авторы оценивают в 3,1%.

Против легализации однополых браков выступает Митрополия Молдавии. В прошлом году Митрополит Владимир выступил с обращением в котором обратил внимание на решение Европейского суда по правам человека, где государства, подписавшие Европейскую конвенцию, обязали "обеспечить без дискриминации юридическое признание однополых пар независимо от мнения части общества". Он призвал власти не поддаваться на давление и не признавать в стране однополые браки, поскольку это противоречит ценностям молдавского народа.