В Раде предложили давать от трех до пяти лет тюрьмы бежавшим за границу уклонистам

Авторы законопроекта отметили, что такие преступления стали совершаться все чаще

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Депутаты от украинской правящей партии "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект, предлагающий лишать свободы на срок от трех до пяти лет граждан, бежавших за границу с целью уклонения от мобилизации.

"Проектом закона предлагается внести <...> изменения в Уголовный кодекс (УК), которыми, в частности: < ...> установить уголовную ответственность за пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации <...> в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет", - говорится в документе, опубликованном на сайте Верховной рады. При совершении данного правонарушения "повторно или группой лиц" предусматривается ужесточение наказания до 8 лет, в случае применения оружия - до 12 лет. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его целью является "усиление уголовной ответственности за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенную во время действия военного положения".

Авторы документа отмечают, что такие преступления стали совершать все чаще. По данным Генпрокуратуры, за 2022 год зарегистрировано 1 225 таких правонарушений, за 2023 год - 2 011. В пояснительной записке приводятся данные Евростата, согласно которым с февраля 2022 года по ноябрь 2023 года статус беженцев в европейских странах получили 650 тыс. мужчин призывного возраста, плюс десятки тысяч украинцев находятся в странах ЕС нелегально.

Авторами законопроекта "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу" являются депутаты фракции "Слуга народа" Сергей Кузьминых, Александр Горенюк и Анатолий Остапенко.

С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация, мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд за рубеж. В ситуации значительных проблем с комплектованием вооруженных сил в Раду был внесен законопроект, резко ужесточающий правила мобилизации. После этого в СМИ распространились кадры, как украинцы в разных странах выстраиваются в огромные очереди в консульства, чтобы переоформить документы до того, как ужесточенные правила будут приняты.

Законопроект вызвал критику в обществе и разногласия среди парламентариев и 11 января был направлен на доработку. Однако новый вариант, зарегистрированный в парламенте 30 января, содержит большинство жестких норм, предусмотренных первым документом. В частности, предлагается мужчинам призывного возраста, находящимся за границей, оказывать консульские услуги только при наличии военно-учетных документов. Все военнообязанные, которые были признаны ограниченно годными, должны будут пройти в течение девяти месяцев повторный медосмотр. Документ предполагает возможность ограничения прав уклонистов, в том числе запрет на выезд за рубеж и блокировку банковских счетов, а также введение электронных повесток.