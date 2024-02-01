Британский суд отклонил иск Трампа, поданный им против экс-агента МИ-6 Стила

В решении судьи Карен Стейн говорится об "отсутствии веских причин для начала судебного разбирательства в связи с поданным иском"

ЛОНДОН, 1 февраля. /ТАСС/. Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск, который бывший президент США Дональд Трамп подал против экс-агента службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Кристофера Стила.

В решении судьи Карен Стейн, выдержки из которого приводит агентство Reuters, говорится об "отсутствии веских причин для начала судебного разбирательства в связи с поданным иском".

Адвокаты 45-го президента США настаивали на том, что право их клиента на защиту персональных данных было нарушено после того, как так называемое досье на Трампа, собранное Стилом и его компанией Orbis Business Intelligence, стало достоянием общественности. Истец также требовал компенсации за репутационный ущерб, который ему причинила публикация компрометирующих и "лживых утверждений" из досье. Среди прочего в нем утверждалось, что до вступления в предвыборную гонку в 2016 году Трамп якобы давал взятки российским чиновникам и был замешан в непристойных сексуальных связях в России.

Представители Стила настаивали, что у истцов "нет реалистичных шансов на успех", так как выдержки из досье публиковались не самой фирмой, а были обнародованы новостным порталом BuzzFeed в результате утечки. Отмечалось, что Orbis Business Intelligence никогда не стремилась сделать содержание досье публичным, а все копии документов были уничтожены в 2017 году.

В досье Стила утверждалось, что российские спецслужбы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. По информации американских СМИ, сбор компромата на кандидата-республиканца финансировался Национальным комитетом Демократической партии США в преддверии президентских выборов 2016 года. Позднее Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции США сообщили членам Конгресса, что не смогли установить подлинность сведений, изложенных в этих материалах.

Сам бывший президент не раз подчеркивал, что досье является примером "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой.