Вучич принял посла РФ в Сербии на фоне очередных провокаций Приштины

Сербский лидер принял Александра Боцан-Харченко на фоне вступления в силу решения Приштины о начале "переходного периода" на территории непризнанного Косова, которое заключается в отказе от использования сербского динара и переходе на евро

БЕЛГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич принял посла РФ Александра Боцан-Харченко на фоне очередных провокационных действий со стороны косовских властей по отказу от использования сербского динара. О начале встречи сообщил в четверг корреспондент ТАСС из президентского дворца.

Сербский лидер принял российского дипломата на фоне вступления в силу решения Приштины о начале с 1 февраля "переходного периода" на территории непризнанного Косова, которое заключается в отказе от использования сербского динара и переходе на евро. Накануне глава государства также принял послов США, Великобритании, Франции, Италии и Германии, по итогам переговоров с которыми Вучич отказался от выхода к прессе и воздержался от каких-либо комментариев.

Ранее американское посольство в непризнанном Косове опубликовало совместное заявление США, Франции, Германии, Италии и Великобритании с призывом к Приштине приостановить процедуру перехода на евро, которая в конечном итоге подразумевает запрет на использование сербского динара.

Вице-премьер непризнанного Косова Бесник Бислими заявил в среду о том, что с 1 февраля начинается процедура смены действующей валюты, добавив, что сербские граждане, проживающие на территории Косова, не будут подвержены каким-либо санкциям за отказ перейти с динаров на евро, пока длится неограниченный по срокам переходный период.

29 января Вучич по итогам встречи со спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком заявил о том, что обратился к Евросоюзу с призывом принять меры по отношению к косовским властям для предотвращения дальнейших провокаций со стороны Приштины.