Евродепутат назвал помощь Украине плохой новостью для налогоплательщиков

По словам главы делегации Австрийской партии свободы Гаральда Вилимски, "никто не верит", что Киев когда-либо вернет эти деньги

ВЕНА, 1 февраля. /ТАСС/. Решение Евросоюза передать Украине €50 млрд помощи стало плохой новостью для европейских налогоплательщиков. Такое мнение выразил евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы в Европарламенте.

"Плохие новости для европейских налогоплательщиков. Граждане ЕС, включая Австрию, вынуждены отправить Украине еще €50 млрд", - говорится в заявлении политика.

По его словам, "никто не верит", что Киев когда-либо вернет эти деньги. Вилимски отметил, что ЕС не заинтересован в поиске мира на Украине и не имеет стратегии для завершения конфликта.

Ранее лидеры государств - членов ЕС на саммите в Брюсселе утвердили выделение Киеву долгосрочной бюджетной помощи объемом 50 млрд евро на ближайшие 4 года, что означает сокращение бюджетного финансирования Украины в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2023 года.