СМИ: половина учителей французских школ объявила забастовку

По данным телеканала BFMTV, в акции протеста "участвуют не менее 47% учителей колледжей и лицеев"

ПАРИЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Половина школьных педагогов Франции объявила забастовку, требуя улучшения условий труда. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные профильного профсоюза.

По его данным, в начавшейся забастовке "участвуют не менее 47% учителей колледжей и лицеев".

Как указывает телеканал, это наиболее массовая акция учителей за последние два года. Работники образования наравне с требованиями об улучшении условий труда также выступают в поддержку государственных школ.

Эта акция стала ответом на критику государственной системы просвещения со стороны нового министра образования Амели Удеа-Кастера, которая также возглавляет Министерство спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр.

В один из первых дней пребывания во главе объединенного министерства Удеа-Кастера заявила, что перевела своих детей в частную школу, потому что в государственной школе педагоги постоянно пропускали занятия, из-за чего учебная программа не выполнялась.