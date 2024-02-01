В Швеции зафиксировали новый рекорд скорости ветра

В местечке Стекенйокк в горах Лапландии ветер дул со скоростью 51,8 м/с

СТОКГОЛЬМ, 1 февраля. /ТАСС/. Новый рекорд скорости ветра установлен в Швеции в связи с приходом из Норвегии урагана "Ингунн", который охватил северную провинцию Норботтен. В местечке Стекенйокк в горах Лапландии ветер дул со скоростью 51,8 м/с, сообщил телеканал SVT.

"Это новый для Швеции рекорд. Предыдущий был зафиксирован как раз в Стекенйокке в январе 2017 года, когда средняя скорость ветра равнялась 47,8 м/с", - рассказал сотрудник Шведского института метеорологии и гидрологии Маркус Шёстедт.

В Норвегии ураган "Ингунн" оказался самым сильным за последние 30 лет. В провинциях Трёнделаг и Хельгеланд 12 тыс. домохозяйств остались в четверг без электричества. Ожидается, что наибольшей силы "Ингунн" достигнет сегодня к вечеру, а уже завтра начнет стихать.

Ветер считается ураганным, если его скорость превышает 33 м/с.