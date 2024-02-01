МО Израиля: свыше 400 домов повреждены в стране за время эскалации на границе с Ливаном

По информации ведомства, гендиректор министерства генерал-майор запаса Эяль Замир посетил некоторые приграничные населенные пункты и лично оценил масштабы ущерба

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 февраля. /ТАСС/. Обстрелы приграничных районов на севере Израиля со стороны Ливана привели к повреждению 427 жилых зданий. Такие данные обнародовала пресс-служба Минобороны еврейского государства.

По ее информации, накануне гендиректор министерства генерал-майор запаса Эяль Замир посетил ряд приграничных населенных пунктов и лично оценил масштабы ущерба, причиненного, по данным военных, обстрелами со стороны вооруженных формирований шиитской организации "Хезболлах".

"Управление "Северный горизонт" министерства обороны активно оценивает ущерб во многих населенных пунктах вдоль северной границы, координируя первоначальные усилия по восстановлению в израильских городах, где это позволяют условия безопасности. На данный момент управление выявило 427 поврежденных домов", - говорится в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Сохраняется напряженность на северной границе Израиля, где регулярно происходят обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По данным армейской пресс-службы, мишенями становятся объекты шиитского движения "Хезболлах". Из приграничных районов эвакуированы более 80 тыс. израильтян.