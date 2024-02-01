На Украине проводят обыски в офисе "Укрнафта"

Они связаны с закупками труб для избежания падения добычи нефти у компании "Интерпайп", которая принадлежит Виктору Пинчуку

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски в офисе газо- и нефтеперерабатывающей компании "Укрнафта". Об этом сообщило украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники.

Источники рассказали изданию, что обыски проходят в связи с закупками труб для избежания падения добычи нефти у компании "Интерпайп", которая принадлежит украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку. Есть подозрения, что закупка проводилась по завышенным ценам.

При этом в сообщении на странице "Укрнафта" в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) отмечается, что компания предоставила сотрудникам антикоррупционого бюро всю необходимую информацию. "Компания уверена в том, что проверка выявит полное соответствие процессов украинскому законодательству, поскольку неукоснительно и четко соблюдает все правила и требования в своей деятельности", - говорится в ее заявлении.