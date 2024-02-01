Ожидаемая рокировка. В Грузии меняются должностями главы правительства и правящей партии

Экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили возглавил правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", а ее бывший председатель Ираклий Кобахидзе стал кандидатом на пост главы кабмина. По мнению политологов, перестановка связана с предстоящими осенью парламентскими выборами.

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.

Ожидаемая рокировка

На съезде "Грузинской мечты" 1 февраля Гарибашвили единогласно утвердили на посту председателя партии.

Кобахидзе, ставший кандидатом в премьеры, уже объявил, что в новом правительстве поменяет только министра обороны.

Перестановка не стала неожиданностью - по данным провластного телеканала "Имеди", решение было принято на заседании политсовета правящей партии 24 января.

29 января Гарибашвили подтвердил, что покидает правительство и получил предложение возглавить партию.

Не на первом плане

Решение о рокировке, очевидно, принадлежит основателю "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили, который недавно вернулся в политику после трехлетнего перерыва, считает политолог Вахтанг Маисая. Как отметил эксперт, в устав правящей партии "не просто так" внесли изменения, по которым представлять кандидатуру премьера может только Иванишвили.

Вскоре после возвращения миллиардера в политику в МИД Грузии вызвали датского посла Анну Торф Соренсен в связи со статьей, где она называла Иванишвили "олигархом, сколотившим состояние в России в 1990-е годы", и напоминала о критике в адрес Тбилиси за проведение "дружественной России политики". Публикация Соренсен вызвала резкую реакцию грузинских властей.

Причины перестановки

Грузия, получившая статус кандидата в члены ЕС, должна выполнить несколько шагов для начала переговоров с Евросоюзом. В числе рекомендаций ЕС - проведение честных и прозрачных парламентских выборов.

"Грузинская мечта" должна подготовиться к "убедительной победе" в октябре, заявлял Гарибашвили, комментируя отставку с поста главы правительства. По его словам, политсовет партии предлагал ему покинуть пост премьера к лету - началу предвыборной кампании, - но он принял решение уйти раньше.

Политолог Маисая связал рокировку с "выравниванием баланса сил" в "клановом внутреннем противостоянии" - по его словам, группировка ушедшего премьера начала "монополизацию политической власти", и ее решили "приостановить". Кроме того, ставку на Кобахидзе в качестве премьер-министра в "Грузинской мечте" могли сделать, поскольку у него есть опыт руководства предвыборной кампанией, полагает специалист.

Появление внутрипартийных группировок стало одной из причин возвращения Иванишвили в политику, считает политолог Рамаз Сакварелидзе. По его мнению, рокировка не приведет к изменениям во внешней политике Грузии, хотя дипломатичность Кобахидзе поможет упростить отношения с Европой.