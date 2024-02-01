СМИ: Писториус раскритиковал постоянные дискуссии о поставках Taurus Киеву

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ с февраля 2022 года превысил €27 млрд

БЕРЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус подверг критике тот факт, что несмотря на большие объемы помощи Киеву со стороны Берлина, требуют все новые поставки ракет Taurus. Об этом сообщил телеканал n-tv.

"Уже несколько месяцев не утихают споры о возможных поставках ракет Taurus Украине. Министр обороны Писториус устал от этих дискуссий и ясно дал понять это, выступая в Бундестаге", - говорится в статье, которая озаглавлена "Министр больше не может слышать разговоры о Taurus".

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - с февраля 2022 года превысил €27 млрд. Правительство Германии в 2024 году увеличит помощь с €4 млрд до €8 млрд.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны и в октябре 2023 года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. 10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине.

В январе Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию консервативной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о поставке Украине крылатых ракет Taurus, с помощью которых возможно наносить удары по целям на территории РФ. Против поставок Taurus проголосовали многие члены фракций "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП), которые сами неоднократно выступали в поддержку их передачи Киеву.