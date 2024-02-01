ГБР Украины утверждает, что в Аргентине задержали сына бизнесмена Чуркина

Его обвиняют в уголовном правонарушении

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сын российского бизнесмена Игоря Чуркина, подозреваемый на Украине в уголовном правонарушении, задержан в Аргентине. С таким утверждением выступило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

"На основании собранных ГБР доказательств правоохранительными органами Аргентинской Республики задержан сын российского бизнесмена Игоря Чуркина, который пытался обманом сохранить бизнес на Украине", - говорится в Telegram-канале ведомства. Имя задержанного не уточняется, указывается, что он фигурирует в деле как соучастник.

В ГБР отметили, что ведомство "в июле 2022 года предъявило обвинение гражданину России Игорю Чуркину и его сообщнику", пытавшимся обманным путем сохранить под своим контролем предприятие "Львовские автобусные заводы", которое взяло крупный кредит в госбанке под залог своего имущества. Как утверждают в ведомстве, Чуркин якобы потратил деньги по собственному усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку, но при этом не хотел терять предприятие. Поэтому бизнесмен попытался блокировать аукцион по продаже банком залогового имущества, утверждает ГБР.

"Подконтрольный ему руководитель предприятия при содействии сына бизнесмена подал в полицию заведомо ложное заявление о якобы совершении уголовного преступления представителями банка, что после проверки стало основанием для возбуждения уголовного дела и наложения ареста на залоговое имущество", - отметили в ведомстве.

По данным следствия, Чуркин в 2005 году был избран председателем наблюдательного совета предприятия, а спустя три года организовал отчуждение восьми объектов его недвижимости в пользу коммерческих структур по поддельным документам. Еще одно незаконное отчуждение имущества завода было проведено в 2016 году на основании поддельного решения суда, утверждают в ГБР. Россиянину, находящемуся за пределами Украины, инкриминируют ст. 358 (подделка официального документа) и ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.