В Брюсселе протестующие фермеры попытались прорваться в Евроквартал

Полиция отбросила активистов водометами и слезоточивым газом

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Стычки протестующих в Брюсселе фермеров с полицией произошли в районе площади Люксембург у резиденции Европейского парламента, передает корреспондент ТАСС. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Стычки произошли после начала европейского саммита, где было объявлено о решении ЕС выделить Украине €50 млрд на следующие четыре года.

Несколько десятков фермеров, осознав, что полиция намерена удерживать их на периферии Евроквартала, не подпуская ближе чем на 800 метров ко дворцу "Европа" - резиденции Европейского совета, попытались прорвать полицейские заграждения, однако полиция ответила водометами и слезоточивым газом, отбросив активистов.

Фермеры на площади продолжают жечь костры, скандировать лозунги и ругаться с полицией. В то же время, внутри Евроквартала, где за двойным полицейским кордоном проходит саммит ЕС, слышен лишь отдаленный гул этих протестов и слегка чувствуется запах дыма фермерских костров.