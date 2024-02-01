СМИ: ХАМАС представит ответ на предложение по новой сделке с Израилем в ближайшие дни

По данным газеты Al-Araby Al-Jadeed, глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания проведет встречу в Каире с главой Управления общей разведки Египта Аббасом Камелем, чтобы обсудить общий план обмена пленными и введение режима прекращения огня

ДУБАЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС, как ожидается, представит свой ответ на предложение по новой сделке с Израилем, выработанной в ходе встречи в Париже. Об этом пишет газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на источники.

По их информации, глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания в четверг проведет встречу в Каире с главой Управления общей разведки Египта Аббасом Камелем, "чтобы обсудить общий план обмена пленными и [введение режима] прекращения огня". По данным источников, "в ближайшие несколько дней движение [ХАМАС] представит свой ответ на выдвинутое предложение".

Источники сообщают также, что в состав делегации ХАМАС, которую возглавит Хания, войдут член политбюро Халиль аль-Хайя и исполняющий обязанности главы политбюро движения на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин.

30 января Хания сообщил, что движение "получило предложение, выработанное в ходе обсуждения в Париже, и в настоящий момент изучает его". При этом он подчеркнул, что приоритетом для ХАМАС при выработке ответа остаются "немедленное прекращение агрессии" и вывод израильских войск за пределы сектора Газа. По словам Хании, движение готово рассмотреть только те инициативы, которые смогут обеспечить выполнение этих условий.

По информации телеканала CNN, на переговорах в Париже с участием Египта, Израиля, Катара и США было выработано предварительное предложение по освобождению заложников. Первый этап предусматривает шестинедельную паузу в ведении боевых действий. При этом каждый удерживаемый ХАМАС мирный житель будет обменян на трех палестинцев, которые содержатся в тюрьмах Израиля. Это соотношение может быть увеличено для обмена израильских военнослужащих. Вслед за шестинедельным прекращением огня может последовать и более длительная пауза, отмечает телеканал.