Алиев назвал тщетными попытки Франции усилить влияние на Южном Кавказе

Президент Азербайджана также обвинил Париж в деструктивной политике в регионе и геополитических интригах

БАКУ, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал безрезультатными попытки Франции усилить свое влияние в регионе Южного Кавказа.

"Франция хочет добиться ведущего положения и усиления своего влияния в регионе Южного Кавказа, однако эти ее попытки тщетны", - сказал он, принимая генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.

Алиев также обвинил Париж в деструктивной политике в регионе и геополитических интригах.

"Франция, осуществляя деструктивную политику в регионе, исходит из принципа "подливать бензин в огонь", проводит политику милитаризации Армении, является инициатором геополитических интриг", - подчеркнул он. Алиев добавил, что Франция проводит антиазербайджанскую политику в различных международных организациях и на парламентском уровне.