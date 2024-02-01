Глава Минобороны Израиля назвал БАПОР "ХАМАС с обновленным лицом"

По мнению Йоава Галанта, агентство в нынешнем виде утратило легитимность

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант уравнял Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) с радикальным палестинским движением ХАМАС. По его мнению, БАПОР в нынешнем виде утратило легитимность и является "ХАМАС с обновленным лицом".

Это мнение глава Минобороны выразил в ходе встречи с делегацией послов при ООН во главе с постоянным представителем Израиля при всемирной организации Гиладом Эрданом, сообщила пресс-служба военного ведомства. На встрече министр рассказал дипломатам о ходе военной операции в секторе Газа, о ситуации на ливано-израильской границе. Он заверил их, что армия Израиля продолжит действовать в Газе до тех пор, пока не ликвидирует ХАМАС и не освободит всех заложников. Галант также "подробно рассказал об агрессии Ирана против Израиля на семи различных направлениях" и подчеркнул, что Израиль даст отпор этим действиям.

"Министр также обсудил участие сотрудников БАПОР в ужасающих нападениях [на Израиль], совершенных ХАМАС 7 октября [2023 года]. Он раскрыл информацию о связи сотрудников организации с террористической организацией ХАМАС и подчеркнул, что БАПОР не функционирует как законная организация по оказанию помощи в ее нынешнем виде. Кроме того, он подробно рассказал о продолжающихся связях между ХАМАС и БАПОР, назвав эту организацию "ХАМАС с обновленным лицом", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Ранее несколько стран, включая Великобританию, Германию, Канаду и США, объявили о приостановке финансирования БАПОР из-за подозрений в связях с ХАМАС. Согласно сообщению агентства Bloomberg, израильские власти полагают, что до 10% сотрудников БАПОР состояли в ХАМАС или радикальном палестинском движении "Исламский джихад". Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы были причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль.