На Украине заочно предъявили обвинения Дмитрию Певцову

В офисе генпрокурора отметили, что актеру инкриминированы публичные призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Народному артисту РФ, депутату Госдумы Дмитрию Певцову предъявили заочные обвинения на Украине.

Как сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины, "российскому актеру и депутату Государственной думы от партии "Новые люди" "инкриминированы публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также [призывы] к агрессивной войне". Отмечается, что обвиняемый, помимо прочего, в 2014 году поддержал воссоединение Крыма с Россией, а также сообщал о своем непосредственном участии как политика в специальной военной операции, которую Россия начала в 2022 году.

В свою очередь Служба безопасности Украины раскрыла имя фигуранта дел, им стал Дмитрий Певцов.

Певцов родился в 1963 году в Москве. Окончил Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС). Артист театра "Ленком". Снимался в фильмах "Контракт со смертью", "Турецкий гамбит", "Жмурки" и других. Депутат Государственной думы, народный артист РФ, награжден орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью "За труды в культуре и искусстве".